Industria e turismo. I profili più chiesti

La Lombardia è al primo posto per offerte di lavoro. A certificarlo è InfoJobs, piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online. La regione guida la graduatoria nazionale con 106mila annunci, seguita da Emilia-Romagna (17,1%) al secondo e Veneto (13,1%) al terzo posto. In testa alla classifica delle province con il maggior numero di offerte di lavoro si trova Milano con il 36,8% del totale lombardo, seguita subito dopo da Brescia e Bergamo che, con il 13,8%, si posizionano a pari merito sui due gradini più bassi del podio. Chiudono la top 5 Monza e Brianza (7,1%) e Varese (6,2%). Più distaccate Mantova (5,2%), Cremona (4,4%), Como (3,7%), Lecco (3,5%), Pavia (3,4%), Lodi (1,6%) e Sondrio (0,6%). Le categorie professionali maggiormente richieste in Lombardia sono quelle legata al comparto “Operai, produzione, qualità“ con il 29,5% dell’offerta lavorativa totale, seguita da “acquisti, logistica, magazzino“ (9,9%) e “amministrazione, contabilità, segreteria“ (9,4%). Nonostante siano fuori dal podio, sono in crescita le richieste di addetti per il settore farmaceutico e turismo e ristorazione che hanno fatto registrare rispettivamente un +11,4% e un +5% rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio, le prime cinque professioni più gettonate sono magazziniere, addetto vendite, agente di commercio, operaio di produzione e

specialista di back office. Ma tra i primi dieci posti, la classifica della Lombardia restituisce un quadro abbastanza variegato che spazia dall’operatore macchine a controllo numerico all’addetto pulizia camere, dall’addetto alla fatturazione all’addetto al customer service.