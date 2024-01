Incendio in un condominio. Sei famiglie senza tetto

Ieri mattina attorno alle nove un incendio si è scatenato in un condominio di via Tito Speri, a Pontevico, lasciando sei famiglie senza casa. La causa delle fiamme, probabilmente, un cortocircuito. È escluso il dolo. Il rogo ha danneggiato gravemente i contatori, lasciando gli appartamenti senza elettricità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e che attualmente stanno conducendo verifiche per valutare l’estensione dei danni. Non sono stati riportati feriti né intossicati, a eccezione di una persona che, per pregressi problemi di salute, ha preferito recarsi al Pronto soccorso per un controllo.