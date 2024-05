I risultati di gara 2:

Ortigia-Pro Recco 11-18 (0-2)

Brescia-Savona 4-6 (0-2).

Pro Recco e Savona tornano in vasca il 22 maggio, in gara 1, ancora una volta al meglio delle tre dispute, dopo le vittorie in semifinale.

Per l’AN Brescia ora ci saranno le finali per il terzo posto con Ortigia per prendersi un posto al preliminare di Championas.