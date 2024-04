In campo la Pro Sesto. Si riparte da 1-0 al ’55

SESTO SAN GIOVANNI (Mi)

Il pareggio in rimonta contro il Legnago ha permesso alla Pro Sesto di non perdere altri punti dalla Pergolettese. Sono dieci le lunghezze da recuperare sulla sedicesima, mentre i biancocelesti sono penultimi, ma oggi alle 18 riprenderanno la sfida interrotta sull’1-0 contro il Vicenza, per il nubifragio che ha portato alla sospensione il 30 marzo scorso. Col Novara terzultimo a +8 e il Fiorenzuola una lunghezza ancora più su, sperare di acciuffare chi è subito sopra è diventato quasi utopia. Il playout passa dunque dal restare a meno di otto punti dal possibile avversario nello spareggio e vincendo oggi si andrebbe a -7. Una spinta emotiva, positiva, arriva dal 2-2 col Legnago. "Una partita difficile, approcciata male - ha dichiarato a fine partita il tecnico Daniele Angellotti - Abbiamo concesso due gol su situazioni che conoscevamo. Cambiando qualcosa a livello tattico, la squadra ha ripreso a giocare e il rigore a fine primo tempo ci ha dato forza ed energia. I ragazzi hanno fatto il massimo, potevamo anche vincerla. Noi abbiamo avuto una reazione bella, che ha portato un punto".

Se il Legnago è sesto, il Vicenza è addirittura terzo. Uno scoglio complicatissimo. "Sappiamo - ha detto ancora Angellotti - che ora abbiamo una partita importantissima. Partiamo da un vantaggio di 1-0 e 35’ da fare con voglia, corsa e determinazione".

Mattia Todisco