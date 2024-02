Imprese digitali. Caccia a specialisti

Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria che raggruppa le aziende del settore Information and communication technology (Ict) in Italia, e Rete Fondazioni Its Italy, l’Associazione che rappresenta il sistema degli Its Academy, hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere la formazione, l’occupazione e la diffusione della conoscenza nel settore dello sviluppo software. L’accordo, della durata di 3 anni, rappresenta un importante passo avanti nell’ottica di una collaborazione sinergica tra il mondo dell’istruzione tecnica e le imprese. Tra le finalità rientra la promozione di attività di collaborazione attraverso un costante confronto sui fabbisogni occupazionali del settore e l’avvio di iniziative specifiche di orientamento per avvicinare e attrarre nuovi candidati ai percorsi formativi professionalizzanti nel campo dello sviluppo software. "Gli Its sono attori strategici per lo sviluppo delle competenze Ict: solo nel 2023 sono state oltre 40mila le offerte di lavoro per figure specialistiche, ma solo 9mila sono state coperte – dichiara il presidente di Anitec-Assinform, Marco Gay –. Dobbiamo lavorare tutti insieme per assicurare ai giovani di essere occupati oggi e in futuro e alle imprese di poter contare su competenze Ict qualificate per poter essere competitive". La Lombardia è chiamata a fare da traino: nel 2022 il mercato del digitale nella regione ha superato i 19 miliardi (+4%) e la percentuale di imprese con almeno un livello base di digitalizzazione è cresciuta attestandosi al 74,7% (+6%). In particolare, il settore legato all’intelligenza artificiale ha superato i 120 milioni, con un prospettiva di di crescita fino a 205 milioni nel 2024.