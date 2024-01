Il Vicenza di Vecchi sulla strada della Giana

GORGONZOLA (Milano)

Trasferta alle 18.30 allo stadio Romeo Menti per affrontare il Vicenza e rilanciarsi: questo l’obiettivo della Giana Erminio dopo la sconfitta al giro di boa rimediata inaspettatamente con la Pro Patria. La squadra di mister Andrea Chiappella deve riprendere il proprio cammino dalle certezze acquisite in un ottimo girone d’andata e anche la complessità della sfida odierna, in uno stadio blasonato, non dovrà essere un ostacolo ma semmai uno stimolo in più per cercare di reagire al passo falso di questo inizio anno. Per questa sfida ai biancorossi del Vicenza di mister Stefano Vecchi sono tutti disponibili. La Giana Erminio ha la necessaria duttilità per sapersi adattare al sistema di gioco di un Vicenza sicuramete da temere.

Luca Di Falco