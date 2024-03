Il vescovo in visita al tribunale del capoluogo

Accolto dal presidente del tribunale di Bergamo, Cesare Da Sapia ("Devo ringraziare il vescovo per la sua presenza che ci aiuta ad andare avanti in questa attività che è necessariamente conflittuale e quindi non semplice"), ieri mattina monsignor Francesco Beschi ha fatto visita al tribunale in avvicinamento alla Pasqua. Un appuntamento fisso. Rivolgendosi a giudici e personale, monsignor Beschi ha detto: "Per me è un onore essere qui dove lavorate e dove viene svolto dei servizi più importanti per la convivenza, l’amministrazione della giustizia. Parole che evocano qualcosa di assolutamente necessario e prezioso, come uno dei baluardi non solo dell’organizzazione di uno Stato ma della vita dell’umanità".