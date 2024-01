Il trofeo mai vinto. Cantù pensa alla Coppa Italia

Cantù si avvicina alla semifinale di Coppa Italia di basket A2, dopo l’importante successo a Rieti che ha garantito alla S. Bernardo l’accesso alla Final Four di Roma. Tuttavia, il trofeo di Coppa Italia rimane l’unico assente dalla ricca bacheca del club, sia nella versione di Serie A che in A2. La storia recente ha visto Cantù sfiorare la Coppa in Serie A in quattro occasioni, perdendo contro squadre come la Virtus Bologna e Treviso, e non è stata fortunata nemmeno nelle prime due edizioni di A2 dopo la retrocessione.

Quest’anno, con una formula più snella, Cantù si prepara a sfidare Fortitudo Bologna nella semifinale, mentre la situazione nell’altro girone rimane incerta tra Bologna, Forlì e Udine. La Final Four si terrà il 16 e 17 marzo al PalaTiziano di Roma, con Cantù che affronterà la seconda classificata del girone Rosso.

Intanto, la squadra si prepara per l’anticipo di venerdì sera contro Casale Monferrato, una delle ultime partite della prima fase. La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSportHd, segnando il ritorno dei colori biancazzurri sulla televisione nazionale. Per la S. Bernardo, questa è un’opportunità per consolidare la sua posizione e magari approfittare di eventuali cali di Trapani, attuale capolista. Con la chiusura della prima fase il 4 febbraio, Cantù si appresta a iniziare la fase a orologio, affrontando le squadre dell’altro girone.

Alessandro Luigi Maggi