Il nuovo Sant’Angelo. Scarpa in panchina ha trovato le soluzioni

Nel girone D della serie D il pareggio con il Ravenna tra le mura amiche dello stadio Carlo Chiesa contro la corazzata Ravenna, prima in classifica, è stato comunque un risultato importante per i rossoneri barasini del Sant’Angelo. La squadra affidata recentemente a mister Vincenzo Scarpa, dopo il sollevamento dall’incarico del tecnico Antonio Palo, è stata protagonista di una buona prova, andando anche in vantaggio con un centrocampista come il legnanese Mecca, a segno con uno dei inserimenti che sanno lasciare il segno. "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo contro il Ravenna, con agonismo, gioco e organizzazione - fa notare il nuovo allenatore dei rossoneri- nel secondo è stato normale che il Ravenna sia uscito fuori con la sua qualità, ma noi siamo stati bravi anche a soffrire. Peccato per il gol incassato, perchè forse ad un certo punto ci credevamo, ci prendiamo perciò questo punto che direi è ottimo per il morale".

Ora il Sant’Angelo dovrà vedersela in questo ciclo di ferro contro il San Marino, seconda in classifica nel girone D, forte anche di questo risultato positivo contro la prima della classe.

L.D.F.