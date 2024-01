Il grande ritorno di Ghisalberti: in Coppa del Mondo dopo due anni

Si rivede Ilaria Ghisalberti sul circuito di Coppa del Mondo. La 23enne bergamasca di Zogno è stata convocata per il sesto gigante stagionale in programma domani nella località slovena di Kranjska Gora (prima manche alle ore 09.30, seconda alle ore 12.30), tornando a gareggiare ai massimi livelli dopo un’assenza di quasi due anni. Risale infatti al 25 gennaio 2022 l’ultima presenza della sciatrice del Centro Sportivo Carabinieri in coppa quando si ritirò nel corso della prima manche a Kronplatz. Era il periodo in cui cominciò a collezionare più delusioni sportive che altro, finendo in un vortice negativo che si ripercosse anche nel torneo continentale, con il risultato di perdere in fiducia in se stessa e nei propri mezzi. Costretta praticamente a ripartire da zero, Ghisalberti ha dato segnali nuovamente positivi nelle prime gare dell’anno sempre in Coppa Europa, dove ha colto un quinto posto sulla pista austriaca di Mayrhofen e l’ottavo su quella svizzera di Zinal. Piazzamenti che hanno convinto i tecnici azzurri a darle una nuova chance sulla Podkoren 3, peraltro da lei conosciuta, dove collezionò nel 2022 una delle sei presenze nella sfera di cristallo, senza qualificarsi per la seconda manche.

Silvio De Sanctis