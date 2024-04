Gasperini sorride: "Campionato e coppe . Questa squadra non vuole lasciare nulla"

La Dea in una settimana ha recuperato cinque punti alla Roma quinta, portandosi a due punti dai giallorossi, e da adesso è padrona del suo destino nella corsa Champions avendo da recuperare la gara contro la Fiorentina. "Ora dobbiamo guardare al nostro percorso, se faremo i nostri punti la rimonta Champions arriverà di sicuro. Noi abbiamo una testa forte, vogliamo restare dentro a tutto e troviamo forti motivazioni in ogni partita, nelle coppe come in campionato", ha spiegato Gasperini.

"Sono soddisfatto per Touré che ha fatto una buona partita, ormai si può considerare un giocatore recuperato". Fab. Car.