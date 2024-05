Furto di sigarette sventato nella notte. Pregiudicato in cella

La notte scorsa a Novate Mezzola, i carabinieri del Nucleo operativo di Chiavenna, hanno colto sul fatto tre uomini che avevano appena commesso un furto con scasso all’interno del bar – tabaccheria posto in un distributore di carburanti sulla 36. All’arrivo della pattuglia i tre malfattori hanno cercato di darsi alla fuga con un’Alfa Giulietta rubata in provincia di Verona, sulla quale avevano già caricato le circa 200 stecche di sigarette asportate dal locale insieme ad un cambiamonete. I malviventi hanno speronato violentemente l’autovettura militare per cercare di aprirsi un varco, senza però ottenere l’esito sperato, in quanto i carabinieri hanno subito bloccato l’autista, mentre gli altri due complici sono riusciti a scappare nei campi circostanti. In manette è finito un 24enne dell’Est, pregiudicato, già residente in Valle.