Furto con destrezza in farmacia: 5mila euro

Furto in pieno orario di apertura, approfittando di un momento in cui i farmacisti erano impegnati. Ma sembra che i ladri sapessero bene dove andare a cercare i soldi. È di circa 5mila euro in contanti il bottino del colpo messo a segno verso mezzogiorno di martedì ai danni della farmacia Del Bo, in piazza Emanuele Filiberto a Pavia. I carabinieri sono stati chiamati sul posto quando ormai i malviventi erano già lontani. È stata quindi ricostruita a posteriori l’azione criminale dei tre sconosciuti, entrati come normali clienti. Ma approfittando della distrazione del personale, impegnato al lavoro, uno dei tre è riuscito a intrufolarsi nell’ufficio, mentre i complici restavano a coprirlo. Ed è stato così rubato uno zaino nel quale c’era la cifra di 5mila euro, ovvero i contanti incassati, pronti per essere portati in banca per il versamento. Le indagini dei carabinieri sono in corso.S.Z.