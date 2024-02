Falsi tecnici del gas derubano pensionata

"C’è una perdita di gas in zona, dobbiamo controllare". E l’anziana fa entrare in casa i due banditi che, senza che lei se ne accorga, le rubano gioielli e soldi. Alla porta ha suonato una persona che si è qualificata come tecnico dell’azienda del gas. Ha spiegato che stava cercando un guasto e si è fatto aprire la porta. Poco dopo è arrivato il complice, con tanto di divisa della polizia locale che ha contribuito a togliere i dubbi alla vittima. E poi, la solita procedura: mentre uno teneva occupata la donna spiegando che cosa stava succedendo e chiacchierando amabilmente, l’altro cercava gioielli e soldi da portare via. Quando il furto è stato portato a termine, il falso tecnico si è ripresentato avvertendo che tutto era a posto e tranquillizzando l’anziana. Quindi i due hanno salutato e se ne sono andati. La donna ha scoperto di lì a poco che gioielli e soldi non erano dove li aveva lasciati ed erano spariti.

Pgr