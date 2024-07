Bergamo, arrestato il pusher: aveva 1,5 chili di eroina in casa

Bergamo, 24 luglio 2024 – Fermato in strada dalla polizia locale di Bergamo mentre cercava di scappare e di liberarsi di tre etti di hashish, un pusher senegalese con numerosi precedenti per spaccio, è stato arrestato, dopo che in casa di suo fratello gli agenti hanno trovato circa 1,5 chili di eroina.

I controlli

È successo la mattina di lunedì 22 luglio, quando il personale del nucleo interventi sicurezza urbana, impegnato insieme all'unità cinofila in un'attività di controllo del territorio nella zona di piazzale Marconi, intensificata dopo un esposto che segnalava attività di spaccio nella galleria Fanzago, ha notato un uomo che alla vista della pattuglia si è allontanato in direzione di viale Papa Giovanni.

Il tentativo di fuga

Insospettiti dal suo atteggiamento, gli agenti lo hanno seguito. Giunto in prossimità della galleria Fanzago, l'uomo ha cercato di scappare all'interno della struttura. Gli agenti hanno bloccato le vie di fuga e lo hanno fermato, mentre tentava di liberarsi di circa 300 grammi di hashish.

Il "tesoro bianco”

Durante la perquisizione personale sono stati trovati anche 8,7 grammi di cocaina e un telefono cellulare. Quindi nell’appartamento del fratello a Bergamo, sono stati sequestrati circa 1,5 chili "di una sostanza verosimilmente affine all'eroina, risultata positiva ai test per oppiacei", quasi due etti di hashish, 1.120 euro in contanti di piccolo taglio e una tanica contenente un liquido sospetto, "presumibilmente utilizzato - fa sapere una nota del Comune di Bergamo - per la lavorazione degli stupefacenti". L'uomo, T.B., con numerosi precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato portato su disposizione del pm di turno nel carcere di via Gleno.