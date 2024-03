È ufficiale: il derby lunedì 22 aprile alle 20.45

Il derby della Madonnina, passo importante nella corsa scudetto e Champions, si giocherà per la prima volta in un inedito Monday night, lunedì 22 aprile alle 20.45. La notizia è stata confermata nero su bianco nella lista ufficiale degli orari diramata dalla Lega Serie A riguardanti le prime tre giornate di aprile, la 31esima, la 32esima e la 33esima, le uniche programmabili al momento in attesa degli esiti dei quarti di finale di Europa League e Conference League, con quattro italiane, Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina impegnate le sere di giovedì 11 e 18 aprile.

Da qui la necessità di traslocare il derby del Meazza, in casa del Milan, dal tradizionale slot domenicale al successivo Monday night, per consentire ai rossoneri di avere così quattro giorni di scarico dopo la trasferta europea a Roma la sera di giovedì 18, con la possibilità di dover disputare anche tempi supplementari e calci di rigore. Milan che in campionato sarà poi in campo sabato 6 aprile, anticipando il match casalingo contro il Lecce alle 15 proprio in vista della sfida europea di andata di giovedì 11 a San Siro contro la Roma, per poi andare a fare visita al Sassuolo al Mapei di Reggio Emilia la successiva domenica 14, nuovamente nello slot pomeridiano delle 15.

L’Inter capolista, non avendo impegni infrasettimanali, giocherà un aprile tutto in notturna: dopo il Monday night del primo aprile a San Siro contro l’Empoli, i nerazzurri saranno in campo il lunedì sera successivo, l’8 aprile, a Udine alla Dacia Arena sempre alle 20.45, quindi il posticipo domenicale del 14 al Meazza contro il Cagliari sempre alle 20.45, a precedere di otto giorni il derby di lunedì 22 decisivo per la corsa tricolore. Due notturne su tre anche per l’Atalanta, vincolata come il Milan dal doppio impegno europeo. La Dea, impegnata sabato 30 marzo a Napoli nel lunch match delle 12.30, ad aprile sarà di scena a Cagliari domenica 7 alle 18, quindi la successiva domenica 14 nel posticipo serale al Gewiss alle 20.45 contro il Verona per finire poi la successiva domenica 21, sempre in serata alle 20.45, con la breve trasferta all’U Power Stadium per il derby contro i biancorossi del Monza.

Anche per i biancorossi due notturne su tre ad aprile: i biancorossi giocheranno domenica 7 aprile nel pomeridiano delle 15 in casa contro il Napoli e andranno poi a fare visita al Bologna al Dall’Ara nel posticipo di sabato 13 alle 20.45. Per il calendario dalla 34esima in poi bisognera attendere il 19 aprile, all’indomani delle sfide europee tra Milan e Roma, tra Atalanta e Liverpool e tra Fiorentina e Viktoria Plzen.