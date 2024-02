Deturpa il paesaggio. Progetto bocciato

Il soprintendente ha detto no. Il ponte unico ferroviario e viario per rimpiazzare il vecchio San Michele tra Paderno e Calusco d’Adda non si può fare. La nuova struttura, come proposta dai progetti, deturperebbe la valle dell’Adda. A Rfi era stato già spiegato, ma sembra abbiano tirato dritto senza apportare modifiche, che invece dovranno prevedere per evitare una situazione di stallo. Il tempo stringe: il San Michele, nonostante sia stato rimesso a nuovo di recente, non reggerà ancora a lungo e potrebbe di nuovo venire chiuso come tra il 2018 e il 2020. D.D.S.