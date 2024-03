Danneggiano un bus, tre denunciati

Sono arrivati in auto, l’hanno parcheggiata, sono scesi per girare intorno a un autobus fermo lì vicino e poi hanno preso a sassate la porta, fino a rompere il vetro. Quindi sono saliti sul mezzo per scendere dopo pochi minuti e andarsene con la loro auto. Il tutto sotto l’occhio vigile di qualche telecamera. È successo alle 19 di giovedì della scorsa settimana a Ricengo. E quando il proprietario del bus ha visto quel che era capitato, è andato dai carabinieri di Romanengo per denunciare il fatto e per rendere noto che non avrebbe potuto espletare il servizio di trasporto passeggeri perché avrebbe dovuto fermare il bus per la riparazione. I militari sono andati a guardare le registrazioni e hanno visto l’auto, annotato la targa, riconosciuto i tre vandali, due maggiorenni e un minore, tutti e tre noti alle forze dell’ordine. Convocati in caserma e denunciati per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.