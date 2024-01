Da domani senza Piacenza campione uscente

Nel fine settimana all’Unipol Arena di Bologna, si assegna il primo trofeo del 2024 di pallavolo maschile, ovvero la Del Monte Coppa Italia. Detentore dell’ultima edizione la Gas Sales Bluenergy Piacenza che non potrà difendere il titolo, eliminata proprio da Milano ai quarti di finale. Quella del 27 e 28 gennaio 2024 sarà l’ottava edizione negli ultimi undici anni a giocarsi a Bologna, la sesta

all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con le altre due che si giocarono, invece, al PalaDozza.

Alle 16 di domani si disputerà la prima semifinale tra Itas Trentino e Mint Vero Volley Monza e poi,

alle 18.30 toccherà alla seconda tra Allianz Milano e Sir Susa Vim Perugia. Le vincenti dei due match

torneranno in campo domenica, per la finalissima (in onda su Rai Due). Inoltre, come ha fatto sapere il

Presidente dalla Lega Pallavolo Massimo Righi "Ritornerà anche la regola dei “15 secondi in battuta”,

che utilizziamo a volte negli eventi per non sforare troppo nei tempi: su cinque set, con questa regola, si

può risparmiare anche mezz’ora sulla durata complessiva. L’abbiamo già usata in passato, ma viene

utilizzata anche in eventi internazionali, i giocatori si stanno abituando". Degli allenatori presenti,

nessuno, escluso il coach di Perugia, Lorenzetti, ha mai vinto il trofeo. G.L.