Coppa Cev . Allianz sul velluto e passa il turno

L’Allianz Milano espugna il Paok Palace Sport di Salonicco vincendo per 3 set a 1 contro il Paok. Il successo vale i quarti di finale di Coppa Cev.

Ai lombardi, dopo la vittoria di una settimana fa, bastava portare a casa due set. Un primo traguardo stagionale raggiunto per i meneghini che vincono un match mai realmente in discussione. Troppo il divario tecnico tra le due squadre. L’Allianz si impone agevolmente nel primo parziale e ancora di più il secondo. Piazza, a differenza del campionato parte con Dirlic, al posto di Reggers e poi alla fine del primo set dà spazio al rientrante Ishikawa. Con la qualificazione in tasca, nel terzo, l’allenatore fa entrare il secondo regista Zonta, Vitelli, il quarto centrale Innocenzi e tiene dentro i due opposti con Mergarejo.

La concentrazione diminuisce e fioccano gli errori: ne approfittano i padroni di casa che allungano l’incontro. Gli ospiti, però, tornano a fare il loro e chiudono la pratica conquistando il quarto e la partita.

Le fatiche per Milano non sono ancora finite.

Se la competizione europea, per il momento, può essere archiviata i lombardi hanno ancora due match prima della fine del 2023. A Santo Stefano contro Perugia e il 30 dicembre al Mediolanum Forum, per la prima di ritorno contro Modena. Anche la Superlega non aspetta.

PAOK SALONICCO-ALLIANZ MILANO: 1-3 (20-25; 18-25; 25-20; 20-25)

Giuliana Lorenzo