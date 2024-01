Colpo di sonno all’alba. La cisterna si ribalta. Muore il camionista

Un camionista ha perso la vita poco prima dell’alba di ieri mentre era a bordo del suo autoarticolato. Nell’affrontare una rotatoria sulla strada di Piadena-Drizzona, forse per un colpo di sonno, l’autista è andato dritto, prendendo lo spartitraffico della rotonda, distruggendo il guardrail e ribaltandosi. Nel sinistro il camionista, E.J, ghanese residente a Senigallia, è deceduto sul colpo. L’allarme è stato immediato e sul posto sono arrivate in breve l’auto medica e un’ambulanza ma i soccorritori non hanno potuto far nulla per il ghanese che è deceduto sul colpo.

In breve sono arrivati anche i carabinieri di Casalmaggiore, per la viabilità e i Vigili del fuoco di Cremona per controllare la cisterna carica di carburante, gasolio e benzina, che si stava sversando sulla strada da alcuni fori che si erano prodotti nel contenitore. L’intervento è valso a fermare lo sversamento e sulla via è stata sparsa della schiuma per drenare il carburante fuoriuscito e per evitare lo spargimento di fumi sulla zona. In breve sul posto sono arrivate nove squadre dei pompieri che hanno recuperato il carico della cisterna, equivalente a 37mila litri di carburante che è stato travato in un altro autotreno fatto appositamente arrivare. La strada è rimasta interrotta per tutto il giorno per consentire le operazioni di travaso del carburante e recupero dell’autoarticolato. P.G.R.