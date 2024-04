Challenger di Madrid. Napolitano mina vagante

Sorride il solo Stefano Napolitano (nella foto) nei challenger di questa settimana. Il milanese si è qualificato per il secondo turno di Madrid (120 mila euro, terra battuta) battendo il lituano Vilius Gaubas per 6/3, 6/2 e affronterà il ceco Vit Kopriva, quinto favorito del tabellone. Disco rosso invece per Mattia Bellucci sul cemento coreano di Busan (164 mila dollari): il bustocco, testa di serie numero 4, ha incassato un 6/4, 6/3 dal padrone di casa Soonwoo Kwon, in campo grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori ma con un passato di ex numero 52 del mondo nel 2021. Niente da fare per Lorenzo Rottoli sulla terra battuta di Spalato (74 mila euro): il comasco, promosso dalle qualificazioni, è stato battuto per 7/6(2), 6/1 dal belga Michael Geerts, dopo avere sprecato un break di vantaggio nel primo set. S.D.S.