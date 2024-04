Caprara nuovo coach della Uyba . A Busto un tecnico che ha vinto tutto

La Uyba si affida a Gianni Caprara. Per guidare la squadra nella prossima stagione, i dirigenti del club bustocco hanno chiamato un big come Gianni Caprara da Medicina (Bologna) che, dopo qualche anno passato all’estero, ritorna quindi a prendere le redini di una squadra italiana. Un tecnico che in carriera ha vinto tutto a livello di club (4 Champions, 4 campionati italiani, 1 campionato rumeno, 3 coppa Italia, 5 Supercoppa Italiana, 1 Mondiale per club). F.D’E.