Campionati regionali. In pista al Tonale

Presentati a Milano i campionati regionali di sci alpino della categoria Children. In cabina di regia il Nhoa Ski Team per le gare programmate da domani al 10 marzo sulle nevi del comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale. Gli oltre 400 giovani atleti qualificati sfideranno il cronometro divisi in due categorie, under 14 e under 16, nelle discipline di slalom speciale, slalom gigante, super-G e combinata. Al culmine dell’evento la sfilata per il centro di Ponte di Legno e la cerimonia di premiazione a cui saranno presenti anche Martina Vozza e Ylenia Sabidussi, atlete della Nazionale Italiana Fisip di sci alpino paralimpico che il Gruppo Nhoa accompagna nel loro percorso in Coppa del Mondo, appena rientrate in Italia dopo i podi sulle nevi di Sapporo in Giappone e in Austria. Il Nhoa Ski Team è una società sportiva affiliata alla Fisi con un progetto unico nel suo genere che ha l’ambizione di diventare il modello formativo a livello nazionale per tutti i Club che sentono la responsabilità di far crescere i giovani in un contesto di eccellenza, equilibrio e inclusione.

F.D’E.