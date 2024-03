Caduta all’apparenza banale si trasforma in una tragedia

Una caduta all’apparenza banale che si è rivelato tragica. Cadendo dalla bici aveva sbattuto la testa contro il cordolo che delimita la pista ciclabile. Ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non ce l’ha fatta Sucha Singh, l’anziano di 74 anni che martedì mattina poco dopo le 10, era caduto dalla sua bicicletta a Villongo. L’uomo, di origini indiane che viveva in paese nella zona di San Filastro, stava pedalando in viale Moro ed era in procinto di imboccare la pista ciclabile che corre a lato della strada. L’ostacolo che l’anziano voleva superare fosse alto una ventina di centimetri e ha fatto da barriera. Il 74enne dopo aver incocciato sul cordolo ha perso l’equilibrio ed è crollato a terra, verosimilmente a causa di un malore. Cadendo, il 74enne aveva sbattuto violentemente il capo contro il cordolo che delimita la pista ciclabile perdendo molto sangue. Inizialmente era cosciente ma con il passare del tempo le sue condizioni sono peggiorate.

A chiamare i soccorritori, arrivati con un’automedica, un’ambulanza e con l’elisoccorso, è stata una signora di passaggio che ha notato il ciclista crollare a terra. I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla Polizia locale di Villongo, mentre il 74enne, affidato alle cure dei sanitari, è stato trasferito in elicottero a Bergamo in codice rosso.