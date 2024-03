Botto da professionisti: fatto saltare il Bancomat. Bottino 60mila euro

Un’azione fulminea. Il botto e in un batter d’occhio è stata presa la cassetta contenente il denaro contante. Nella notte tra venerdì e sabato è stato fatto salatre il bancomat della filiale Bpm di Morazzone. Ad agire sicuramente una banda di esperti considerata la rapidità dell’azione perché i residente in zona si sono affacciati alle finestre dopo il gran baccano, ma non hanno visto nessuno, e la maestria nell’usare il gas per provocare la deflagrazione. Il bottino, secondo una prima stima, potrebbe aggirarsi intorno ai 60mila euro. Sulle tracce degli autori del blitz i carabinieri che stanno passando al setaccio le immagini del sistema di videosorveglianza dell’istituto di credito e di quelle della zona.