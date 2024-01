Autisti disposti a trasferte e assistenti socio-sanitari

Palista addetto alla produzione, 1 posto. Mansioni: dosaggio delle materie prime nella tramoggia per la produzione di mangimi o operaio in grado di usare il telescopico. Contratto: tempo indeterminato o determinato. Sede di lavoro: Castenedolo Candidatura: inviare cv a ci-brescia@provincia.brescia.it, centro per l’impiego di Brescia, codice 38326. Autista/autotrasportatore, 2 posti. Requisiti: esperienza, patente C,CE, CQC, disponibilità a trasferte. Contratto: tempo indeterminato o determinato. Sede di lavoro: Rovato Candidatura: inviare cv a autotrasportitognolilino@gmail.com e in cc a ci-iseo@provincia.brescia.it. Riferimento: centro impiego di Iseo, codice 38196. Asa, 3 posti. Requisiti: qualifica Asa, disponibilità immediata. Mansioni: in struttura di assistenza residenziale per anziani e disabili, turni di 4 giorni. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Brescia Candidatura: inviare cv a personale@villadisalute.it e in copia a ci-brescia@provincia.brescia.it. Riferimento: centro per l’impiego di Brescia, codice 37728