Australian Open 2024. Bellucci e Bonadio cercano la qualificazione

Sono due i lombardi che prenderanno parte da lunedì 8 gennaio alle qualificazioni degli Australian Open 2024, il primo torneo del Grande Slam in programma dal 14 al 28 gennaio. Si tratta del bustocco Mattia Bellucci (numero 178 del mondo), che l’anno scorso al primo colpo si qualificò per il tabellone principale, uscendo sconfitto dal francese Benjamin Bonzi in quattro set, e del pavese Riccardo Bonadio (numero 218). Fuori Stefano Napolitano, che da qualche mese si allena a Baranzate (Mi). S.D.S.