Attraversa i binari, investito. È grave

Investito dal treno su cui voleva salire. Un lecchese di 50 anni l’altra sera è stato investito da un treno in arrivo alla stazione ferroviaria di Mandello del Lario. È miracolosamente sopravvissuto. Ora è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata all’ospedale di Lecco: ha riportato traumi alle gambe che rischia di perdere e al torace. Il cinquantenne, risultato ubriaco, ha attraversato i binari per paura di perdere il treno che stava entrando in stazione. Il macchinista non lo poteva vedere, lui si è praticamente buttato addosso al convoglio in transito a velocità ridotta. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di decine di viaggiatori. L’uomo è stato soccorso dai sanitari dell’automedica di Areu con i volontari del Soccorso degli alpini di Mandello e dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Un episodio simile si era verificato a Olgiate Molgora a metà giugno 2017: un ventunenne anche lui ubriaco era caduto sui binari tra due vagoni di un treno in movimento, ha perso entrambi gli arti, ma è sopravvissuto. D.D.S.