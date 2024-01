Arconatese, che frenata. Si arrende 1-0 al Legnano

LEGNANO (Milano)

Nel girone B della serie D allo stadio Giovanni Mari la sfida di vicinato dell’alto milanese tra Legnano e Arconatese ha visto nel turno infrasettimanale prevalere i lilla di mister Zattarin. Tre punti davvero pesanti per i legnanesi ai danni degli oroblù allenati da Giovanni Livieri, ex di lusso dopo i suoi trascorsi in maglia lilla. Zattarin cambia e rispetto al consueto modulo del 4-4-2 ricorre ad un 3-5-2, schierandosi dunque a specchio rispetto alla formazione ospite, con Marco Bianchi, un altro degli ex della gara collocato nel terzetto difensivo. La partita viene sbloccata dalla rete del centrocampista Staffa al 16’ del primo tempo con un elegante assist di Sangare che favorisce il suo inserimento e tiro vincente con Lionetti non impeccabile nel suo intervento.

Il Legnano riesce a contenere poi l’Arconatese anche nella seconda frazione di gioco, con i cambi operati dagli avversari che non riescono a mutare il risultato. Nella ripresa infatti da segnalare il tiro di Lleshaj che al 14’ sfiora il palo alla sinistra del portiere lilla Ravarelli. Per il Legnano tre punti d’oro per rifiatare in graduatoria mentre l’Arconatese dovrà cercare di tornare al successo domenica per continuare a lottare nelle posizioni di vertice del girone.

Luca Di Falco