Malpaga Comix, Cristina D’Avena e il mondo dei fumetti protagonisti nel Castello in Bergamasca

Bergamo, 4 agosto 2023 – Sabato 5 e domenica 6 agosto si terrà "Malpaga Comix" la prima fiera del fumetto, dei giochi e della cultura pop realizzata in un borgo medievale, nell'antica piazza d'armi del Castello di Malpaga, nell’omonima frazione di Cavernago, in Bergamasca. La due giorni, organizzata da Malpaga Sounds in collaborazione con il Castello di Malpaga, ospiterà stand di prodotti a tema, con artigiani e artisti da tutta Italia, ospiti speciali, gruppi tematici e i Cosplay Contest di MjCosplayeventi. Sabato 5 agosto ospite d'eccezione Renato Novara, doppiatore di Rufy da One Piece, Sonic, Assasins' Creed e molti altri, in programma anche Cosplay contest a tema One Piece.

Ad arricchire il Malpaga Comics due concerti, ovviamente a tema cartoon: la sera del 5 agosto si esibirà Giorgio Vanni, storica voce maschile delle sigle dei cartoni animati, da Dragon Ball a Lupin, mentre domenica 6 agosto gran finale con lo show di Cristina D’Avena accompagnata sul palco dai Gem Boys. Inizio concerti ore 21,30, ingresso gratuito. Ingresso Malpaga Comix: 7 euro, escluso bambini fino a 6 anni, over 65, persone con disabilità e loro accompagnatori.

Ma non è tutto. Sempre sabato 5 agosto per i più temerari in programma “Malpaga oscura", visita notturna per adulti alla scoperta dei particolari mai rivelati e dei misteri che avvolgono il Castello di Malpaga. Il tour guidato, alla luce delle candele e delle lanterne, consentirà di addentrarsi negli aspetti più oscuri e macabri del 1400 (congiure, veleni, torture, esoterismo, alchimisti), nel folklore locale e negli intrighi della Corte di Bartolomeo Colleoni. Sarà l’occasione per visitare ambienti del castello solitamente non accessibili, alla ricerca delle presenze che dal passato, talvolta, tornano a farsi sentire. Sconsigliata ai visitatori minori di 12 anni. Turni di visita: 21:00, 21:30 e 22:30