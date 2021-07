Bergamo - L’Atalanta è decisa a confermare il rinnovo del prestito dell'attaccante bergamasco Roberto Piccoli allo Spezia. Il club ligure lo scorso anno ha garantito al centravanti classe 2001 la possibilità di collezionare 20 presenze e 5 gol in serie A, dandogli modo di impattare subito da protagonista nel massimo campionato, con l’aggiunta anche di due centri in Coppa Italia.

Su Piccoli c’erano forti richieste dall’Empoli e dal Verona ma la dirigenza nerazzurra si è orientata verso la conferma del prestito in Liguria, per un secondo anno di crescita prima di tornare a Bergamo una volta pronto per le ambizioni da alta classifica della Dea. Quattro anni fa ad andare in prestito, sempre a luglio, dalla Dea agli spezzini, allora in B, era stato un altro ventenne: il centrocampista monzese Matteo Pessina, che proprio in Liguria aveva spiccato il volo per poi tornare in nerazzurro. Piccoli al momento sta lavorando al centro sportivo di Zingonia agli ordini di Gian Piero Gasperini e dovrebbe restare per qualche giorno, in attesa del rientro dei primi nazionali. Possibile che il suo trasloco allo Spezia sia ufficializzato la prossima settimana.

E con lui potrebbe scendere lungo la stessa autostrada della Cisa anche il 26enne esterno polacco Arkadiusz Reca, reduce da due prestiti con la Spal e il Crotone, anche lui al lavoro con il gruppo nerazzurro a Zingonia. I prestiti di Piccoli e Reca potrebbero rappresentare la contropartita tecnica per avere in prestito il 23enne difensore centrale croato Martin Erlic, fisico da corazziere, abile nella marcatura individuale e nel gioco aereo, 26 presenze e 3 gol nello scorso campionato. Sfumato Tomiyasu, ormai ad un passo dalla Premier League, il croato potrebbe rappresentare un’alternativa di qualità per la panchina, dove potrebbe fare coppia con il connazionale 21enne Bosko Sutalo, un altro dei giocatori che si sta allenando in questi giorni a Zingonia.