Uomini e Donne, la scelta di Federico: chi è Carola Carpanelli

Carola Carpanelli

Marzo sembra essere il mese di Varese e dei varesini del mondo dello spettacolo. Dopo la vittoria di Edoardo Franco a Masterchef tocca ora a Carola Carpanelli festeggiare. A cosa brinda le 21enne varesina?

Proprio Carola è la corteggiatrice scelta da Federico Nicotera per diventare la sua fidanzata e uscire quindi con lui dal dating show di Maria De Filippi. Durante la registrazione di oggi, martedì 7 marzo, il tronista romano ha fatto la propria scelta e così si "portato a casa" proprio la ventunenne di Varese a scapito di Alice Barisciani, corteggiatrice giunta con lei all'ultima puntata.

Chi è Carola Carpanelli? Nata il 24 luglio 2001, è iscritta a Scienze economiche e politiche europee all'Università del Piemonte Orientale ed è prossima alla laurea. Appassionata di moto e di velocità, ma sempre con la testa ben salda sulle spalle, Carola Carpanelli si è sempre dimostrata molto determinata durante il percorso che l'ha condotto a far breccia all'interno del cuore di Federico Nicotera.

E pensare che inizialmente la favorita sembrava essere Alice Barisciani. La varesina, che è stata fidanzata per tre anni con un ragazzo prima di partecipare a Uomini e Donne, ha saputo ben destreggiarsi in questo percorso sino poi ad arrivare alla dichiarazione d'amore finale in una lettera al bel Federico. Il quale, evidentemente, ricambia.