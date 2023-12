Sos vittime di violenza. Aiuto alla Casa della nutrice

Da giugno a dicembre 2023 la Casa della Nutrice è intervenuta su 79 situazioni riguardanti casi di violenza ai danni delle donne. I dati emergono dal bilancio dei primi sei mesi di attività del nuovo protocollo per la struttura, gestita dalla Fondazione Felicita Morandi. Il punto è stato fatto a Villa Recalcati a Varese, alla presenza delle realtà coinvolte nel progetto: Prefettura, Procura della Repubblica, Questura, Comune, Asst Sette Laghi, Ordine degli Avvocati, Università dell’Insubria, Ufficio scolastico territoriale e la stessa fondazione. Il 29% delle donne che si sono rivolte alla Casa della Nutrice è rappresentato da accessi spontanei, il 37% su segnalazione delle strutture sanitarie, mentre il restante terzo circa sono accessi telefonici per il 27%, segnalazioni dal Centro psico sociale per quasi il 4% e istanze delle forze dell’ordine per il 3%. Le vittime sono di tutte le età e di nazionalità sia italiana che straniera, a dimostrazione che la violenza è un fenomeno traversale. La prevalenza comunque è nella fascia di età dai 30 ai 40 anni. La Casa della nutrice è un luogo di facile individuazione, con la sede situata di fianco all’ingresso dell’Ospedale Del Ponte, dedicato alle donne vittime di violenza di genere o domestica. Qui possono trovare un’accoglienza adeguata modulata sulle proprie esigenza e bisogni. Presente un’équipe multidisciplinare al servizio delle donne che hanno subito violenza e ai loro figli, che garantisce la consulenza anche in situazioni emergenziali, collaborando con gli operatori sanitari, i servizi sociali comunali e le forze dell’ordine. "L’attuale assetto della Casa della Nutrice, frutto di un confronto ancora aperto e molto partecipato tra gli importanti soggetti coinvolti, è un fertilissimo punto di partenza per progettualità ancora più ambiziose - sottolinea il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello - per il 2024 ci proponiamo di accrescere la sinergia della rete dei servizi e degli operatori coinvolti". Il commissario straordinario di Asst Sette Laghi Giuseppe Micale ha sottolineato che la Casa della Nutrice si integra perfettamente nella rete del polo territoriale aziendale.