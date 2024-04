Serata in ricordo di don Milani. Ospite Zuppi

Sarà il cardinale Matteo Zuppi (nella foto), presidente della Conferenza episcopale italiana, l’ospite d’eccezione di “Don Milani profeta per l’oggi“: una serata per approfondire la conoscenza del sacerdote e riflettere sulla sua eredità culturale, civile e spirituale. L’incontro sarà giovedì alle 20.30, nell’auditorium della scuola Bonvesin de la Riva. L’appuntamento, tra le celebrazioni per il centenario della nascita del sacerdote di Barbiana, è organizzato dal Coordinamento cittadino costituitosi sotto l’egida dell’amministrazione comunale, composto da realtà laiche e cattoliche. Il cardinal Zuppi farà il punto sul pensiero di don Milani seguendo tre direttrici: il valore assegnato all’educazione dei giovani, l’innovazione portata nella pastorale ecclesiale, l’impegno per la pace. L’altra voce che testimonierà la personalità di don Lorenzo sarà quella di Agostino Burberi, uno dei primi ragazzi a frequentare la scuola di Barbiana. S.V.