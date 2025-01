Scandicci cala il poker e si conferma d’argento vivo. Uyba, l’incipit è pura illusione: niente impresa-bis

Troppo Scandicci per la Uyba Busto Arsizio. Le toscane infilano la quarta vittoria di fila. Seconde della classe e lanciatissime ai vertici della pallavolo italiana, dietro solo all’Imoco Conegliano, non hanno avuto problemi a superare per 3-0, sul tarafelx del PalaWanny di Firenze, una volenterosa Uyba, una delle sorpresissime della stagione, che nulla ha potuto contro la potenza di Antropova, Mingardi e Herbots.

Le farfalle, capaci all’andata di vincere clamorosamente l’incontro, hanno faticato in ogni fondamentale. Nel primo set le bustocche sono partite bene, portandosi sul 10-8 con la Piva, ma è stato un fuoco di paglia perché la ex Herbots e la Antropova hanno pareggiato a quota 10. Un’altra ex come Camilla Mingardi ha stampato il muro del 15-11 e la Savino Del Bene Scandicci è scappata via fino al 25-18 firmato dalla Herbots.

Le padrone di casa nel secondo set si sono portate subito sul 15-10 con la Antropova e poi hanno pigiato sull’acceleratore chiudendo il parziale con un comodo 25-14. La storia non è cambiata nemmeno nel terzo parziale, con Scandicci che ha dominato la scena. La Uyba ha resistito fino al 16-14, rimanendo dietro nel punteggio ma in scia, poi una serie di errori e i punti di Mingardi e Antropova hanno lanciato le padrone di casa verso il 25-17 finale, firmato da Silva.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI-UYBA BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-18, 25-14, 25-17).

F.D’E.