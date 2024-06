Rincari in vista per le mense scolastiche

GALLARATE (Varese)

Dal prossimo anno scolastico a Gallarate ci sarà un aumento di 0,50 euro a pasto nella mensa per ogni fascia Isee. Un incremento, dunque, identico per tutte le fasce, quindi il pasto che costava 1,20 nella fascia più bassa, Isee inferiore a 5mila euro, salirà a 1,70 nel 2024/25, per la più alta, con Isee oltre 40mila euro, rispetto ai 5,50 euro precedenti, si pagherà 6 euro.

Il sindaco di Gallarate Andrea Cassani ricorda l’impegno economico voluto dall’amministrazione comunale per il servizio e sottolinea: "Riusciremo a garantire le tariffe differenziate in base all’Isee e Gallarate continuerà ad avere le tariffe tra le più basse in tutta la provincia di Varese".

R.F.