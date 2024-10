Restyling del municipio. Ecco i fondi della Regione

Nella graduatoria regionale c’erano 180 progetti presentati per il bando Recap per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici in Lombardia, 115 le proposte risultate idonee, 83 quelle finanziate grazie ai 69 milioni di dotazione della misura. Tra queste il restyling del municipio a Vergiate, uno degli interventi finanziati nel Varesotto, dove i fondi arriveranno ad altri 3 comuni: Besozzo, Inarzo e Travedona Monate.

Recap, va sottolineato, eroga contributi a fondo perduto per interventi di efficientamento e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio degli Enti locali e degli Enti gestori dei parchi regionali. Con maggiore attenzione, quindi, agli edifici maggiormente energivori. "Con Recap – ha ricordato l’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori annunciando i progetti finanziati - premiamo l’attenzione alla sostenibilità ambientale del territorio. Azioni che sono infatti in pieno raccordo con le politiche regionali e accompagniamo quindi gli sforzi dei nostri Enti locali per tutelare l’ambiente e contenere i costi vivi di funzionamento sotto il profilo energetico".

Gli enti hanno partecipato candidando quindi edifici di proprietà destinati a sedi e strutture dove viene svolta l’attività amministrativa, tra questi, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, di primo grado oppure biblioteche. Il contributo, non cumulabile con altre forme pubbliche di incentivazione, viene infatti concesso fino a un massimo erogabile di 1 milione per Ente richiedente. In provincia di Varese premiate le proposte di Vergiate, Besozzo, Inarzo e Travedona.

Il contributo di Regione Lombardia pari per Vergiate a 735mila euro (su una spesa prevista di 900mila euro) verrà utilizzato per riqualificare il municipio. "Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – dice il sindaco di Vergiate Daniele Parrino –, pensare che il nostro progetto sia stato selezionato non può che riempirmi d’orgoglio". Per quanto riguarda i lavori si interverrà sul cappotto con il rifacimento della facciata esterna, sull’ illuminazione e sui serramenti che saranno tutti sostituiti, un progetto che attuerà il completo restyling energetico dell’edificio comunale.