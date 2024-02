Raffica di incidenti, grave pedone di 79 anni

Grave incidente ieri mattina intorno alle 10 a Busto Arsizio, ferito un anziano di 79 anni, trasportato all’ospedale di Legnano in codice rosso. Sul posto, via Toniolo sono subito arrivati i soccorsi dell’Areu, con ambulanza e auto medica, e gli agenti della Polizia locale del comando bustese che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica. Stando a una prima ricostruzione, l’anziano era a piedi e sembra fosse vicino alla sua auto, parcheggiata lungo la via, all’improvviso per cause da accertare, è stato urtato da una vettura. L’impatto è stato violento, l’urto l’ha fatto cadere a terra, ai soccorritori le sue condizioni sono apparse subito gravi, quindi con l’ambulanza è stato trasportato all’ospedale di Legnano. All’anziano è stato riscontrato un grave trauma cranico.

Mezzi di soccorso in azione per due incidenti anche nel Legnanese, risoltisi fortunatamente senza gravi conseguenze. Alle 5.55 in via IV Novembre a Cerro Maggiore una ciclista ventinovenne è stata investita da una vettura. Se l’è cavata con una visita al pronto soccorso di Castellanza. L’incidente è accaduto all’alba di ieri mattina, in via IV Novembre. Poco dopo a Legnano, alle 6.30. circa una trentatreenne ed un cinquantenne sono stati coinvolti in uno scontro tra auto lungo viale Sabotino ed una vettura è andata a fuoco. Sul posto l’intervento della Croce rossa. Una delle auto interessate è di una società di vigilanza privata, Axitea, che aveva un allarme in atto e avrebbe causato l’incidente per una mancata precedenza all’incrocio fra viale Sabotino e via Ciro Menotti. La viabilità ha subito alcuni rallentamenti in quanto la strada è stata chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

R.F. e Ch.S.