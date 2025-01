Pista cicabile di viale Europa. Via ai lavori per il tratto Nord

Collegare Samarate e la frazione di San Macario e insieme dotare il territorio di una rete ciclabile adeguata e completa, sia per uso quotidiano sia per il tempo libero, e connessa con gli itinerari presenti, ad esempio nel Parco del Ticino. È l’obiettivo indicato nella relazione tecnica che accompagna il progetto relativo al tratto nord della pista ciclabile di viale Europa, arteria stradale importante, a disposizione 389.433 euro.

I lavori riguardano la seconda tranche della ciclopedonale che da Cascina Elisa arriverà fino a via Pola. Il primo lotto è stato realizzato lo scorso anno, il cantiere era stato avviato nel mese di marzo ed era stato il primo a partire a Samarate dei progetti finanziati con i fondi del Pnrr. Come nel primo tratto lo spazio utile sarà di 2,50 metri, separato dalla carreggiata con una doppia cordonatura.

Attenzione anche all’ambiente: come indicato nella relazione, si dovrà "mettere in atto ogni accortezza possibile per il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale". R.F.