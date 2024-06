Palazzo Minoletti sede dei corsi post-diploma

Palazzo Minoletti riqualificato sarà sede dei corsi post diploma di alta specializzazione di Its Incom: è stata approvata in giunta l’ipotesi di Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (Arest) che comprende la riqualificazione dello storico edificio, ex Casa del Fascio. Il sindaco Andrea Cassani ha avuto il via libera a sottoscrivere l’accordo per l’avvio degli interventi. Dunque a Palazzo Minoletti nascerà un polo formativo di alta specializzazione, che ha già acquisito numerose adesioni di imprese e operatori economici interessati alle figure professionali formate con corsi di Its Incom. Sono previsti interventi edilizi e impiantistici, il rifacimento delle facciate, quindi la sistemazione degli spazi per attività didattiche, laboratori sperimentali, accoglienza, oltre a uffici, ristoro e magazzini. La proposta formativa terrà conto dei fabbisogni occupazionali delle imprese dei settori dell’informatica, delle telecomunicazioni e della comunicazione digitale. Gli interventi valgono un investimento di 14,9 milioni, di questi la quota di cofinanziamento a carico del Vomune è pari a 3,9 milioni, che l’ente pubblico recupererà mediante il contratto di locazione dell’edificio; dalla Regione saranno stanziati 2 milioni (con il bando Arest) mentre Fondazione Incom interverrà con 8,9 milioni.

Il rilancio di Palazzo Minoletti dunque è sempre più vicino, l’obiettivo ora è ottenere l’autorizzazione dalla Soprintendenza entro il 2024 e di iniziare i lavori in primavera 2025; entro dicembre 2026 la partenza dell’attività didattica. "Ridare vita e luce a Palazzo Minoletti è un obiettivo importante, una sfida importante per questa amministrazione – ha detto il vicesindaco Rocco Longobardi –. Il fatto che diventerà un Its è un ulteriore segno di attenzione per le nostre attività economiche".

Ros.For.