Lavori di demolizione di uno stabile. Cambia la viabilità in via San Michele

Modifiche alla viabilità in via San Michele per lavori di demolizione e ricostruzione. Da ieri l’arteria subisce un’inversione del senso di marcia per consentire la demolizione e ricostruzione di uno stabile, con termine dei lavori previsto per dicembre 2027. La strada diventerà a senso unico verso via Don Monza, con un restringimento della carreggiata al civico 1. I veicoli in uscita dovranno dare la precedenza su via Don Monza. Anche via Don Monza sarà coinvolta: il tratto tra via Monte Santo e via Bainsizza sarà a senso unico per mezzi oltre i 3 metri in direzione di via Marconi. Una rivoluzione che non dispiace ai residenti che in molti casi preferivano questo senso di marcia a quello imposto dall’Amministrazione per regolare la viabilità. Sar. Giu