La promessa di Bertolaso: ospedale unico aperto nel 2029

Sarà aperto nel 2029 l’ospedale unico di Busto Arsizio e Gallarate. Ad annunciarlo l’assessore regionale al welfare Guido Bertolaso che a Varese ha incontrato i vertici dell’Ats Insubria e delle Asst Sette Laghi, Valle Olona e Lariana, oltre ai sindaci, le istituzioni e gli stakeholder. "Abbiamo nominato la dottoressa Bianchi come responsabile (di Asst Valle Olona, ndr) perché viene da tante esperienze importanti - ha detto Bertolaso - l’ospedale unico per noi è ovviamente una delle grandi sfide che non intendiamo perdere. Si stanno predisponendo tutte le procedure per la progettazione e l’accordo di programma è già in essere". Quindi la data e una battuta, con sottolineatura finale: "La dottoressa si è sbilanciata e ha indicato il 2029 per l’apertura dell’ospedale: credo che non riuscirà a dormire tranquillamente tutte le notti da oggi fino ad allora. Però l’ospedale unico lo faremo". Bertolaso ha quindi rimarcato l’importanza della collaborazione tra Regione, Ats e Asst per migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini.

"La Lombardia ha bisogno di una sanità forte e coesa - ha detto - e per questo è fondamentale lavorare insieme per individuare le priorità e gli interventi necessari per rispondere alle esigenze del territorio". Tra i temi più urgenti le liste d’attesa: "In quest’area - ha osservato - passi avanti sono già stati fatti e sappiamo che c’è un 15% di domande evase in ritardo: anche queste tempistiche saranno risolte". Poi la questione gettonisti: "Siamo riusciti a coprire i turni gestiti in passato dalle cooperative". Infine l’esperienza di Asst Sette Laghi che ha reclutato in Sud America gli infermieri. "Lo replicheremo in tutta la Regione: ad aprile andrò in Argentina e Paraguay".

L.C.