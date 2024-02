La farmacia comunale punta al rilancio

La farmacia comunale si rilancia e punta sempre più in alto. Dopo 5 anni di ottimi risultati, che hanno garantito utili in continua crescita e un numero di servizi sempre maggiore, con il 2024 l’amministrazione comunale e l’amministratore di A.M.Ce.M. non si vogliono fermare. Con l’approvazione in consiglio comunale del "Piano Programma 2024/2026", oltre a certificare che anche per il 2023 si stima una chiusura positiva, in controtendenza con un mercato pieno di incertezze, sono stati illustrati i nuovi obiettivi per il prossimo triennio. L’anno chiuso recentemente ha visto ricavi in continua crescita e nuove offerte di prestazioni di telemedicina per i cittadini, con oltre 130 prestazioni prenotate ed effettuate in pochi mesi. L’avvio del 2024 è coinciso con una novità: l’introduzione dell’orario continuato. "Con l’apertura nella pausa pranzo si punterà ad offrire un servizio sempre migliore ai cittadini. Un numero maggiore di ore di apertura servirà anche a poter fornire maggiore scelta per poter usufruire dei nuovi servizi che sono stati avviati in via sperimentale nello scorso anno e che fanno della farmacia comunale un punto di riferimento per la scelta del medico, per la prenotazione di visite specialistiche e per effettuare, come detto, prestazioni specialistiche di telemedicina - spiega l’assessore Matteo Bocca –. L’ottima gestione finanziaria permetterà ad A.M.Ce.M. di destinare importanti risorse ai cittadini, garantendo la misura "bonus bebè" a tutti i nuovi nati e offrendo prezzi calmierati per tutti i servizi offerti".Ch.S.