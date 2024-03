Investiti davanti all’ospedale, due pedoni feriti

Due pedoni investiti ieri mattina di fronte all’ingresso dell’ospedale di Busto Arsizio. Per fortuna i due uomini, 54 e 63 anni, non hanno riportato gravi ferite ma lo spavento è stato grande per entrambi. L’investimento da parte di un’auto è avvenuto intorno alle 10 in via Arnaldo da Brescia. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. I due pedoni, per i quali fortunatamente le conseguenze dell’investimento non sono state gravi, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale, entrambi in codice verde. Gli agenti della polizia locale sul posto hanno raccolto tutti gli elementi utili a fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto e hanno regolato il traffico nel tratto stradale interessato dall’incidente.

Lo scorso anno in città, secondo il report della polizia locale, sono stati 763 gli incidenti rilevati dagli uomini del comando bustese, 358 quelli con feriti, 42 i pedoni investiti.

R.F.