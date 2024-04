Incendio a Gazzada, a fuoco lo scantinato di una palazzina: 4 persone intossicate

Gazzada – Vigili del fuoco in azione questa mattina dopo le 9, la richiesta di intervento è arrivata da Gazzada in piazza San Bernardino dove un incendio stava interessando lo scantinato di un edificio. Sul posto sono tempestivamente arrivate le squadre di Varese con due mezzi, gli operatori hanno rapidamente spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

Sul posto anche i soccorsi del 118 che hanno assistito quattro persone leggermente intossicate per aver respirato il fumo prodotto dall’incendio. Le loro condizioni non destavano preoccupazione ma a scopo precauzionale sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti.

Ancora da chiarire le cause delle fiamme ma dai primi rilievi sarebbero scaturite da un corto circuito. L’intervento dei vigili del fuoco con la messa in sicurezza dell’area si è concluso alle 11,30.