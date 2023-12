Gallarate, spaccio di droga la notte di Natale: arrestato 30enne

Gallarate, 29 dicembre 2203 – Arresto confermato stamattina per direttissima con l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a Busto Arsizio per il trentenne maghrebino arrestato la notte del 24 dicembre per spaccio di droga.

L’attività del pusher, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, non si è fermata per le festività natalizie anzi la notte del 24 dicembre è stato sorpreso in flagranza dai carabinieri di Gallarate impegnati in un servizio lungo le vie cittadine, il controllo subito effettuato ha confermato i sospetti e ha consentito di appurare che tra i due stava avvenendo la cessione di sostanza stupefacente,12 grammi di cocaina, sequestrata.

Il trentenne è stato arrestato, l’italiano a cui stava cedendo la droga, un trentottenne, è stato segnalato all’autorità per uso di stupefacente.