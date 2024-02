Edilizia responsabile. A “lezione“ in Alto Adige

È una delle manifestazioni internazionali di spicco tra quelle dedicate all’efficientamento energetico e all’edilizia responsabile: Klimahouse, apertasi ieri alla Fiera di Bolzano, è stata subito oggetto di attenzione e studio da parte di una delegazione varesina organizzata dalla Camera di Commercio in collaborazione con l’Ordine degli Architetti. Presente a Bolzano il presidente dell’ente camerale Mauro Vitiello. "Abbiamo voluto esplorare le più recenti innovazioni nel settore dell’abitare sostenibile per cogliere spunti utili ai nostri operatori e imprese che ogni giorno si confrontano con la sfida di accostarsi a un modello del costruire sempre più in linea con il rispetto dell’ambiente e dell’efficientamento energetico". La presenza di Varese in Alto Adige ben si lega col tema della sostenibilità, una delle linee strategiche al centro del programma pluriennale 2023-2028 dell’ente, oltre che con lo sviluppo del MalpensaFiere Sustainability Hub. "È un’occasione preziosa per intercettare le novità più avanzate nella tecnologia abbinata all’edilizia ecosostenibile. Il tutto nell’ottica di quegli interventi che gli operatori della filiera casa varesina stanno mettendo in atto", ha concluso Vitiello. Lorenzo Crespi