Degustazioni solidali. Il panettone è servito

È una prima assoluta in città, nel calendario delle iniziative natalizie. Si tratta di “BA è Gusto – Speciale Natale – Dolci e Panettoni“, in programma domani al Museo del Tessile. Una festa per i golosi di tutte le età, una giornata interamente dedicata al panettone e ai dolci a sostegno anche di progetti solidali. "Il tessuto commerciale di Busto Arsizio e del più ampio territorio provinciale è ricco di una tradizione pasticcera di qualità. Da qui l’idea di creare un evento dedicato al panettone e non solo con i maestri artigiani - hanno spiegato dall’amministrazione -. L’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la degustazione e la vendita e anche un’opportunità di commercio per gli operatori, con reali ricadute sociali per il terzo settore e concreti gesti di beneficenza". L’evento permetterà ai visitatori di degustare, acquistare a prezzi outlet i panettoni artigianali, di conoscere e assaggiare “BB – un Dolce per Busto“ e di partecipare a incontri, laboratori e show cooking con personaggi di spicco del settore del territorio e non solo. All’interno del padiglione, gli artigiani promuoveranno e faranno degustare il BB, il dolce che omaggia la città Busto Arsizio, e i propri prodotti dedicati alle feste.

Ci sarà anche l’area talk per ospitare personaggi, volti noti, influencer e imprenditori di successo, tra cui Anna Prandoni, Stefano De Gregorio del Ristornate Deg di Busto Arsizio, l’influencer Tasso Culinario, Fabio Longhin della pasticceria Chiara, neo premiato con le due torte da Il Gambero Rosso, Ambrogio Ferraro di Bar Is The Name di Busto Arsizio, che si è classificato nella top 10 Bar Rivelazione del 2023.

Una dolce domenica, dunque, che si rivolge a tutti ma principalmente alle famiglie. L’evento, infatti, sarà anche occasione per la consegna delle pergamene in mattinata ai genitori dei nuovi nati nel 2022 e nel 2023 (a loro sono dedicati gli alberi piantati il 21 novembre scorso nel parco Antonio De Curtis), a cui seguirà il concerto per i nuovi nati con protagonisti ragazzi del liceo Coreutico di Busto Arsizio. “BA è Gusto - Speciale Natale“ è anche un progetto solidale: parte del ricavato della vendita del dolce di Busto verrà devoluto in beneficenza alle associazioni del terzo settore del territorio. Il dessert bustocco diventerà ancora più buono con un ingrediente speciale, la solidarietà. Rosella Formenti