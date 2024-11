Cade dalla moto: grave centauro di 45 anni

Sono gravi le condizioni del motociclista di 45 anni, che ieri intorno alle 13 è rimasto vittima di una caduta dalla sua moto sulla Sp 1 all’altezza di Calcinate del Pesce. Secondo una prima ricostruzione, non sarebbero emersi elementi circa il coinvolgimento di altri mezzi: il 45enne avrebbe fatto tutto da solo. Il centauro era a bordo di una Harley Davidson: all’improvviso, mentre stava viaggiando sul lungolago, si sarebbe squarciata una gomma. La moto avrebbe così invaso la corsia di marcia opposta, dove per fortuna non sopraggiungeva alcun veicolo, finendo dall’altra parte. L’uomo nella caduta avrebbe perso anche il casco, battendo quindi violentemente la testa senza più alcuna protezione. L’allarme con la richiesta dei soccorsi è scattato intorno alle 13. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del 118 con ambulanza e automedica. È intervenuto anche l’elisoccorso, decollato da Como, che ha effettuato il trasporto in ospedale in codice rosso del motociclista, ricoverato con un grave trauma cranico. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Varese per i rilievi. Singolare incidente invece a Busto Arsizio intorno alle 13,30 in via Mazzini, per fortuna senza conseguenze per le persone. Un automobilista, per cause da chiarire, ha perso il controllo della sua macchina, è uscito di strada ed è finito contro la pensilina della fermata degli autobus, danneggiando la struttura e una panchina. Gli agenti della polizia locale dovranno fare chiarezza sull’accaduto. Fortunatamente non c’è era nessuno in quel momento in attesa dell’autobus: diversamente l’esito dell’incidente sarebbe stato drammatico. Nonostante il violento urto, l’automobilista se l’è cavata senza ferite.

Rosella Formenti